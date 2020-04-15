صحة اربيل تعلن شفاء 11 مصاباً بفيروس كورونا

2020/04/15 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الاربعاء (15 نيسسان 2020)، شفاء 11 مصاب بفيروس كورونا في محا...





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