صحة الرصافة توضح تفاصيل الحالات الثلاث المسجل اصابتها اليوم بكورونا وتوزيعها الجغرافي

2020/04/15 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اوضحت دائرة صحة الرصافة، الاربعاء 15-4-2020، تفاصيل الحالات الثلاث المسجل اصابتها اليوم بفيروس كو...





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