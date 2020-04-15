محافظ مدينة عراقية يعلن عن خطوات لتخفيف إجراءات حظر التجوال قبل حلول رمضان

2020/04/15 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-واسط

أعلن محافظ واسط، محمد المياحي، الأربعاء، عن خطوات لتخفيف حدة إجراءات حظر التجوال في المحافظة قبيل شه...





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