578 وفاة جديدة بسبب كورونا في إيطاليا

2020/04/15 | 21:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة سجلت إيطاليا اليوم الأربعاء، 578 حالة وفاة جديدة بسبب وباء كوفيد-19، انخفاضا من 600 وحالتين يوم أمس، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 21645.كما تراجع عدد الحالات الجديدة إلى 2667 انخفاضا من 2972، في استمرار لانخفاض عدد الإصابات اليومية بالبلاد في الآونة الأخيرة.وكان عدد حالات الإصابة الجديدة هو الأدنى منذ 13 […]

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