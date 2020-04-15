اخصائي بالصحة العامة لـ”العهد”: نشيد بقرار تمديد الحظر وسنشهد انخفاضا ملحوظا في اعداد الإصابات

2020/04/15 | 21:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة افاد اختصاص الصحة العامة د.نظير الاسدي ، اليوم الاربعاء، سنشهد انخفاضا ملحوظا في اعداد الإصابات بفايروس كورونا في الأيام المقبلة وقال الاسدي في حديث متلفز لقناة “العهد ” انه، “نشيد بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة بتمديد حظر التجول حتى مطلع رمضان وهناك مناطق لازالت حتى الان غير ملتزمة بحظر التجول وعلى المواطنين […]

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