واسط تتجه لتخفيف قيود حظر التجوال

2020/04/15 | 21:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال محافظ واسط محمد جميل المياحي يوم الأربعاء إن المحافظة ستخفف قيود حظر التجوال قبيل شهر رمضان.

جاء ذلك خلال زيارته قضاءي "الصويرة" و"العزيزية"، واطلاعه على إجراءات الحظر الصحي في كلا القضائين.

وتفقد المياحي الخدمات التي تقدم للمواطنين على مختلف الصعد الصحية والاقتصادية والامنية، لا سيما في المستشفيين الرئيسيين في القضائين، والاسواق فيهما، وفق بيان صادر عن المحافظة.

وأشاد المياحي بـ"الجهود الكبيرة المبذولة من مختلف الدوائر وتعاون المواطنين وتكاتفهم فيما بينهم، ما ساعد في استقرار اسعار المواد الغذائية".

ولفت إلى "ضرورة إلتزام الأهالي باجراءات حظر التجوال"، موضحا أنه "سيتم اتخاذ خطوات لتخفيفها قبيل شهر رمضان الكريم".

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