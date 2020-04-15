أربيل تسجل 11 حالة شفاء من كورونا

2020/04/15 | 21:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق يوم الأربعاء شفاء 11 مصابا بفيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز، إن 11 مصابا بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء التام من المرض وغادروا المستشفيات إلى منازلهم.

وأضافت أن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 89 شخصاً في أربيل.

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