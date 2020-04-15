ارتفاع عدد وفيات فرنسا جرّاء كورونا إلى 17167

2020/04/15 | 21:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل اعلام، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد وفيات فرنسا جراء كورونا إلى 17167 ".

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