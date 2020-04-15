دولة القانون تعلن ثلاث مراحل لتشكيل حكومة انتقالية قوية

2020/04/15 | 21:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلن ممثل ائتلاف دولة القانون في حوارات تشكيل الحكومة حسن السنيد، اليوم الأربعاء، عن ثلاث مراحل استراتيجية أمام الكتل السياسية لتشكيل حكومة قوية.وقال السنيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن “الكتل السياسية التي رشحت الكاظمي أمامها ثلاث مراحل استراتيجية لضمان تشكيل حكومة قوية منسجمة لمواجهة التحديات والنهوض بمتطلبات المرحلة الحالية”، […]

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