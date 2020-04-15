شاهد:حاكم دبي يحضر أداء القسم لأربعة سفراء “بطريقة خاصة”

2020/04/15 | 21:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: طبق حاكم دبي نائب رئيس الوزراء الاماراتي، اليوم الاربعاء، طريقة التباعد الاجتماعي لمواجهة وباء كورونا خلال حضور اداء القسم لأربعة من سفراء بلده على عدة دول.حضرت اليوم مراسم أداء القسم لأربع سفراء جدد للامارات في الأرجنتين ونيوزلندا وأوغندا وبنين …واعتمدنا أوراق السفير السنغافوري الجديد بالدولة..عملنا الدبلوماسي الإماراتي يعمل بكل طاقته […]

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