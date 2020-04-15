فصائل “غصن الزيتون” تستمر بتدمير ونهب آثار عفرين

2020/04/15 | 21:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرة جديدة تُقدِم الفصائل المسيطرة على #عفرين بدعمٍ من #تركيا، على العبث بالمواقع الأثرية وتدميرها، بهدف العثور على الكنوز لبيعها بأثمانٍ لا تزيد إلا من ثروات قادة تلك الفصائل وسجلهم الحافل بالانتهاكات.مؤخراً، بدأ فصيل…

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