2020/04/15 | 21:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل البحري تسلم صحة البصرة وشركة الادوية في سامراء 40 حاوية محملة بالمستلزمات الطبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/15 | 21:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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