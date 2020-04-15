2020/04/15 | 21:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ائتلاف دولة القانون :أمام القوى السياسية التي رشحت الكاظمي ثلاث مراحل مسؤولة لتشكيل حكومة قوية لمواجهة التحديات والنهوض بمتطلبات المرحلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/15 | 21:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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