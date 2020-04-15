بغداد وأربيل تمدّدان حظر التجول وإصابات “كورونا” في تراجع مستمر

2020/04/15 | 21:35 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم تراجع حالات الإصابة بوباء #كورونا بشكل ملحوظ في الأسبوع الأخير في #العراق و #إقليم_كردستان، إلا أن #بغداد و #أربيل قرّرتا تمديد حظر التجوال، للاطمئنان أكثر.في حكومة بغداد الاتحادية، قالت “اللجنة العليا للصحة والسلامة…

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