مصدر مطلع يحذر من إحالة الشحن الجوي بالخطوط العراقية لشركة لا تمتلك خبرة

2020/04/15 | 21:40 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مصدر مطلع، الأربعاء، من إحالة الشحن الجوي في الخطوط الجوية العراقية لشركة لمدة 12 عاماً، معتبرة أن هذه الشركة ليست لديها خبرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزير النقل طلب من الأقسام المعنية بالوزارة إحالة الشحن الجوي على الخطوط العراقية لشركة اسمها دجلة والفرات لمدة 12 عاماً بالكامل".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "هذه الشركة ليست لها لديها خبرة وغير موافقة للمعايير الا ان الوزير مصر على الشركة"، مشدداً بالقول "نحن امام مشكلة، اما إيقاف العقد او نرهن الخطوط الجوية بشركة ليست لها خبرة".

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