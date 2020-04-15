التميمي: الكاظمي أراد الابقاء على التقسيمات الوزارية على حالها للحفاظ على الاستقرار

2020/04/15 | 21:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال النائب عن تحالف النصر، رياض التميمي، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي اراد الابقاء على التقسيمات الوزارية على حالها للحفاظ على الاستقرار.وذكر التميمي في حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” أن “المكلف اراد الابقاء على التقسيمات الوزارية على حالها للحفاظ على الاستقرار والتحالفات السابقة الشيعية الغيت”.وأضاف […]

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