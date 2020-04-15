ازمة الكهرباء تعود للواجهة في البصرة

2020/04/15 | 21:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادرجح مركز سيطرة الكهرباء الجنوبي في البصرة، مساء اليوم الاربعاء، أن يكون تجهيز المحافظة خلال صيف هذا العام اقل من الماضي والذي كان بواقع 22 ساعة تجهيز، عازياً إلى عدم إقرار موازنة 2020، ودخول مشاريع النقل والتوزيع حيز العمل.وقال مدير المركز مجيد عبد الحميد في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس"، انه "في حال دخول محطة (البي بي جي) النفطية للعمل خلال هذا الصيف فسيحسن ذلك من وضع الطاقة الكهربائية في البصرة، ومن المؤمل أن يسهم هذا الأمر بجعل معدلات التجهيز بالطاقة مقاربة لما حصل في صيف العام الماضي 2019.وأوضح أن "الإنتاج الحالي من الطاقة الكهربائية في البصرة يبلغ بحدود 3 آلاف ميكا واط، فيما ما زالت نحو 600 ميكا واط تحت الصيانة ومن المتوقع دخولها العمل مطلع حزيران المقبل".واشار إلى أن "هذا المعدل هو اقل من إنتاج العام الماضي في المحافظة والذي وصل إلى ما بين 3500 إلى 4 آلاف ميكا واط بالإضافة إلى الخط الإيراني الذي كان يزود المحافظة بـ400 ميكا واط، لكن تأخر إقرار الموازنة أدى إلى عدم دخول أي توليد جديد للبصرة".

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