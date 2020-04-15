الاندية الانكليزية تجهز خطة بديلة لاستئناف المنافسات المحلية

2020/04/15 | 21:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشف تقرير صحفي بريطاني ، مساء اليوم الأربعاء ، أن عددًا من أندية البريميرليغ، جهزت خطة جديدة بشأن مباريات الموسم الحالي.ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن 9 أندية على الأقل أجرت مناقشات جادة فيما بينها، للتوصل إلى خطة مشتركة سيتم عرضها في الاجتماع المقبل للبريميرليغ المقرر له يوم الجمعة المقبل.وأشارت إلى أن الأندية اتفقت على طلب تقليص مدة الموسم الحالي، وضرورة اختتامه يوم 30 حزيران المقبل، بدلًا من مخاطرة استمرار المباريات خلال الصيف.وترغب الأندية في إيجاد صيغة مناسبة لإنهاء الموسم، لا سيما أن المنافسة على اللقب قد انتهت، بينما يجب تحديد المتأهلين إلى البطولات الأوروبية والهابطين فقط.وتخشى الأندية خسارة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو، بالإضافة إلى أن البعض لديه صفقات رعاية تجارية تنتهي في ذلك التاريخ.وكان الاتحاد الدولي أقر بأحقية الأندية في الاحتفاظ باللاعبين الذين تنتهي عقودهم في يونيو حتى نهاية الموسم، لكن الفرق الإنجليزية تخشى وجود أي صراع قانوني بشأن ذلك.وترى الأندية أن فقدان بعض الفرق للاعبين بسبب العقود، قد يؤثر على نزاهة البطولة بأكملها.وتصر الأندية على أن مطالبها الحالية سيسمح ببدء التخطيط للموسم الجديد، وانطلاقه بشكل طبيعي في آب أو أيلول المقبلين.

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