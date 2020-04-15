محافظ البصرة: إعادة 10 خبراء بريطانيين في مجال النفط والغاز كونهم لا يحملون شهادة تؤكد خلوهم من كورونا

2020/04/15 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، الاربعاء (115 نيسان 2020)، إعادة 10 خبراء بريطانيين في مجال النف...





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