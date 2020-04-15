عمليات بغداد تعلن القبض على ما يقارب الـ 25 الف شخص بتهمة خرق حظر التجوال

2020/04/15 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، عن اعداد الملقى عليهم القبض بسبب مخالفة حظر التجوال.

وجاء في بيان للقيادة، وتلقته (بغداد اليوم)، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد بتشكيلاتها كافة ومنذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٥ نيسان، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تتمكن من القاء القبض على ٢٤٩٥٩ مخالفاً فيما حجزت ١٣٢٦ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٥٣٤٢٥ غرامة، كما سهلت دخول ١٨١٩١ عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد".

وجددت القيادة شكرها "لجميع الملتزمين باجراءات الحظر الوقائي"، داعية الجميع "للتعاون التام مع قطعاتها والعمل وفق التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة لضمان عدم تفشي فايروس كورونا".

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بغداد اليوم - كردستان

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