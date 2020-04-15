قنديل: شهادة سليماني جددت عزيمة التحرر التي اوصى بها الإمام الخميني

2020/04/15 | 21:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مركز الشرق الجديد للدراسات والاعلام غالب قنديل أن تجديد روح الثورة الاسلامية في ايران طغى على الشارع الايراني بعد شهادة القائدين سليماني وال...

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