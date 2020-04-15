يطالب بغداد بالتدخل.. الوطني الكردستاني يدين القصف التركي للأراضي العراقية

2020/04/15 | 21:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أدانت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني تجدد و استمرار القصف التركي وخرق الأجواء العراقية ، مطالبة الحكومة العراقية بالتدخل لايقاف هذه الانتهاكات والخروقات المستمرة.وذكر بيان للكتلة تلقته “العهد نيوز” ، “قصفت طائرات مسيرة تركية مؤخراً، مناطق داخل الأراضي العراقية ومنها مخيماً للاجئين في انتهاك جديد للسيادة والذي سبقه العديد من عمليات القصف […]

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