شركة أمريكية: نخطط لإجراء 20 مليون اختبار كورونا شهرياً “بأجهزة خارقة”

2020/04/15 | 21:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت شركة “أبوت لابوراتوريز إنك”، اليوم الأربعاء، إنها ستبدأ في شحن اختبار دم جديد لفيروس كورونا يمكن أن يخبر ما إذا كان الشخص قد أصيب بالعدوى، ويخطط لزيادة التصنيع لإنتاج 20 مليون اختبار شهريًا بحلول يونيو/ حزيران.وبحسب تقرير لوكالة “رويترز”، فأنه من المؤمل ان يساعد الاختبار في تحديد الأجسام المضادة لمحاربة […]

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