قيادة عمليات بغداد تعلن عن حصيلة جديدة لمخالفيّ حظر التجوال

2020/04/15 | 21:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء اليوم الأربعاء، عن إحصائية جديدة لأعداد المعتقلين المخالفين لحظر التجوال والمركبات المحتجزة والغرامات المفروضة عليها.وقالت القيادة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ 17 آذار ولغاية اليوم، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، اعتقلت 24 ألفاً و959 مخالفاً".وبينت أنها حجزت "1326 عجلة ودراجة نارية، وبلغ عدد الغرامات 53 ألفاً و425 غرامة، كما سهلت دخول 18 ألفاً و191 عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد".وجدد القيادة شكرها لجميع الملتزمين باجراءات الحظر الوقائي، داعية الجميع الى التعاون التام مع قطعاتها والعمل وفق التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة لضمان عدم تفشي فيروس كورونا.

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