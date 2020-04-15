محافظ واسط :الأيام القادمة ستشهد تخفيفا للاجراءات، تمهيداً لعودة الحياة لطبيعتها

2020/04/15 | 21:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _واسط أكد محافظ واسط، محمد جميل المياحي، مساء اليوم الأربعاء، إلى ان الايام المقبلة ستشهد تخفيفا للاجراءات الوقائية من فيروس كوررنا تمهيداً لعودة الحياة الى طبيعتها، وقال المياحي في منشور له تابعته وكالة أين، "نسعى قبيل الشهر الفضيل رمضان الكريمإلى تخفيف اجراءات الحظر..وبالتالي التخفيف عن أهلنا الكرام..وذكر، تجولنا في قضاء الصويرة الحبيب وكذلك قضاء العزيزية العزيز..الجولة شملت المستشفيات والأسواق، للإطلاع على مستوى الخدمات الطبية وأوضاع الراقدين واحتياجاتهم..وكذلك متابعة إجراءات الحظر ووضع الأسواق..وأضاف، نشكر الصبر الكبير لكل أهلنا وتعاونهم في الإلتزام بتدابير الوقاية من تفشي وباء فايروس "كورونا"..ونؤكد أن الأيام القادمة ستشهد تخفيفا للاجراءات، تمهيداً لعودة الحياة لطبيعتها بعد زوال خطر الفايروس..عافاكم الله من كل مكروه.

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