توقعات طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة

2020/04/15 | 21:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد تشير التوقعات الجوية الى أجواء صحوة في غالبية مناطق العراق تعقبها امطار تستمر ليلة ونهاراً في 3 مناطق من البلاد قبل عودة الاجواء الصحوة الاحد المقبل.وقال موقع طقس العرب في نشرة جوية نشرها اليوم وتابعتها وكالة اين، ان "الطقس في غالبية مناطق العراق سيكون صحوا مساء اليوم، مع أجواء جافة ودرجات حرارة تقترب من الثلاثين شمال وغرب البلاد وتساويها او تتجاوزها بقليل بمدن الوسط والجنوب".وأوضح ان "غالبية مناطق البلاد ستشهد غداً أجواء غائمة جزئياً نهاراً وليلاً ايضاً دون اية فرصة لتساقط امطار او ربما تكون محدودة مساء اقصى جنوب البلاد".وعن طقس الجمعة أشار الموقع الى ان "هناك فرصة لتساقط امطار ليلاً بمناطق في ميسان والبصرة وفي السماوة ايضاً فيما تكون الأجواء نهاراً غائمة جزئية في اغلب مدن البلاد".وفيما يتعلق بطقس يومي السبت والأحد المقبلين توقع الموقع سقوط امطار رعدية في المناطق ذاتها نهاراً على ان تتوقف ليلاً فيها السبت ، فيما يعود الاستقرار في الأجواء في جميع مناطق البلاد اعتباراً من مساء السبت ونهار وليل الاحد

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