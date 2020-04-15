نائب عن تحالف القوى لـ”العهد”: الاجماع الذي حصل عليه الكاظمي جعل التحالف في اطمئنان

2020/04/15 | 21:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال النائب عن تحالف القوى العراقية ليث الدليمي، اليوم الاربعاء، ان تحالف القوى تسابق على دعم الكاظمي قبل التكليف بيوم.واكد الدليمي في حديث متلفز لقناة “العهد ” ان ” موقف تحالف القوى سعى لتطمين الشركاء حول موقفنا من المكلف” واشار الى، ” الاجماع الذي حصل عليه الكاظمي جعل تحالف القوى في […]

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