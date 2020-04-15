وفاة 11 مريض كورونا بجرعات زائدة من الكلوروكوين في البرازيل

2020/04/15 | 21:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف العلماء البرازيليون الجزء الأول من دراسة حول الاستخدام المحتمل لدواء الكلوروكوين كعلاج لفيروس كورونا المستجد، بحسب موقع موقع قناة "دي دبليو" الألمانية في نسخته باللغة الإسبانية.

ووفق الموقع، فقد تم إلغاء الأبحاث في البرازيل بعد وفاة 11 مريضًا مصابًا بفيروس كورونا، بعدما تلقوا جرعة عالية من الكلوروكوين في اليوم السادس من العلاج.

وعانى جزء من 81 مريض الذين خضعوا للتجربة من عدم انتظام في ضربات القلب.

ونقل الموقع أن ما يقرب من نصف المرضى تلقوا الكلوروكوين بجرعة من 450 ملغ مرتين يوميا لمدة خمسة أيام.



وكان بقية المرضى يتلقون جرعة أعلى من الدواء تصل إلى 600 ملغ، لمدة عشرة أيام.



وبعد ثلاثة أيام، بدأ الباحثون يلاحظون عدم انتظام ضربات القلب في ربع المرضى الذين تلقوا الجرعة المرتفعة.

وقال الباحثون إن "هناك حاجة ماسة إلى دراسات إضافية حول استخدام الكلوروكين في المراحل المبكرة من الإصابة بفيروس كورونا وأوصوا بعدم إعطاء جرعة عالية للمرضى في حالة حرجة.

وسجلت البرازيل التي يبلغ تعداد سكانها 210 ملايين نسمة، 1532 وفاة من جراء الفيروس حتى الآن.



لكن ولاية ساو باولو وحدها تتوقع 111 ألف وفاة على مدى ستة أشهر، وهو ما يعادل تقريباً إجمالي عدد الوفيات العالمية حتى الآن.

ويخشى من انهيار الأنظمة الصحية في عدد كبير من ولاياتها ومنها ساو باولو وريو دي جانيرو الثانية الأكثر تضرراً، وأمازوناس، وهي منطقة ضخمة بها عدد كبير من مجتمعات السكان الأصليين التي لها تاريخ مأساوي مع الأمراض الجديدة.

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