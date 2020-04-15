2020/04/15 | 21:55 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: إعادة 10 خبراء بريطانيين في مجال الطاقة الى بلدهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/15 | 21:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة: إعادة 10 خبراء بريطانيين في مجال الطاقة الى بلدهم) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة: إعادة 10 خبراء بريطانيين في مجال الطاقة الى بلدهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).