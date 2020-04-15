مكافحة إجرام ذي قار تكشف ملابسات تسليب ( 42 ) مليون بجريمة وهمية

2020/04/15 | 21:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت مديرية مكافحة الاجرام في ذي قار عن الكشف على جريمة وهمية ادعى فيها احد الاشخاص سرقة مبلغ 42 مليون دينار بعد تعرضه لحادث تسليب.وقال بيان عن المديرية، اليوم، استخبرت شعبة مكافحة اجرام الناصرية من السيطرة المركزية يوم الاثنين الموافق 13 نيسان الجاري بوجود مصاب داخل المستشفى وعلى الفور تم لقاء […]

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