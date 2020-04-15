2020/04/15 | 22:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اتهم الخبير الكيميائي العراقي حيدر الأعرجي، يوم الاربعاء، مديرية الصحة في محافظة الديوانية بـ"الإهمال وعدم اتخاذ إجراءات وقائية جدية ضد فيروس كورونا".

وقال الأعرجي، وهو أحد منتسبي مركز الحروق في مستشفى الديوانية، إن مشتبها به في مركزهم وبعد ظهور الأعراض عليه نقل إلى المستشفى الخاص بفحص كورونا "ولم يتم إخضاعه للحجر"، مبينا أن العاملين في ذلك المستشفى طلبوا من المشتبه به العودة إلى عمله أو بيته لحين صدور النتائج.

وأكد الأعرجي أن ذلك المنتسب عاد إلى عمله في المركز، "وسمعنا من وسائل الإعلام ومنها صفحة مديرية الصحة في الديوانية أن حالة رابعة للفيروس ظهرت في المحافظة ولم نكن نعرف أنها لزميلنا المنتسب الذي مازال يعمل بيننا في المركز".

وبين أنه وبعد ساعات من إعلان نبأ الإصابة "حضر موظفون لاصطحاب المصاب من المركز من دون الاهتمام بمعرفة المخالطين له"، مشيرا إلى أنهم ناشدوا السلطات وخلية الأزمة لعزل المنتسبين المخالطين، وإجراء فحوص للعاملين في المركز "إلا أن أحدا لم يستجب " لهم على الفور، وفق موقع "الحرة".

وبين الأعرجي أنه وبعد يومين حضر فريق من خلية الأزمة، صباح اليوم الأربعاء، و"اختار خمسة فقط من بين 70 منتسبا للمركز من المخالطين للحالة" لأخذ عينات منهم من أجل فحصها، "ولم يتم حتى الآن حجر المخالطين بل طلبوا منهم الذهاب إلى منازلهم".

وسجل العراق الذي يزيد عدد سكانه عن 38 مليون نسمة حتى الآن، 1415 إصابة بفيروس كورونا بينها 79 وفاة و812 حالة تعافٍ.

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