الشرطة الفرنسية تحبط

2020/04/15 | 22:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أحبطت الشرطة الفرنسية، يوم الأربعاء، هجوما على عناصرها بسلاح أبيض في ضواحي العاصمة باريس، حسب "سكاي نيوز عربية".

وقالت المحطة، إن عناصر من الشرطة الفرنسية قتلوا شخصا حاول مهاجمتهم بسكين في منطقة لاكورنوف، وسط باريس.

وما زالت دوافع الهجوم غير واضحة بعد، لكن تقارير محلية قالت إن المهاجم هو "طالب لجوء أفغاني".

وكانت مدينة ليون الفرنسية قد شهدت في الرابع من أبريل، هجوما شنه مسلح بسكين، أوقع قتيلين و5 من الجرحى.

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