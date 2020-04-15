بسبب كورونا.. العراق يعيد 10 خبراء طاقة إلى بلدهم بريطانيا

2020/04/15 | 22:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن محافظة البصرة أسعد العيداني يوم الأربعاء إعادة 10 خبراء بريطانيين إلى بلدهم نتيجة عدم حملهم أوراق طبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا.

وقال العيداني في تصريح للتلفزيون الحكومي، إن البصرة أعادت 10 خبراء بريطانيين في مجال النفط والغاز إلى بلدهم كونهم لا يحملون شهادة طبية تؤكد خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.

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