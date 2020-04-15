2020/04/15 | 22:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، عن القبض على 24959 مخالفا لحظر التجوال منذ 17 اذار.

وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد بتشكيلاتها كافة ومنذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٥ نيسان، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تتمكن من القاء القبض على ٢٤٩٥٩ مخالفاً فيما حجزت ١٣٢٦ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٥٣٤٢٥ غرامة، كما سهلت دخول ١٨١٩١ عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد".

واضافت "تجدد القيادة شكرها لجميع الملتزمين باجراءات الحظر الوقائي، وتدعو الجميع للتعاون التام مع قطعاتها والعمل وفق التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة لضمان عدم تفشي فايروس كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: القبض على ٢٤٩٥٩ مخالفاً لحظر التجوال منذ 17 اذار ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد: القبض على ٢٤٩٥٩ مخالفاً لحظر التجوال منذ 17 اذار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).