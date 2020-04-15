النجف: سيتم رفع حظر التجوال خلال أسبوعين اذا استمر عدم تسجيل الاصابات بكورونا

2020/04/15 | 22:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد محافظ النجف، لؤي الياسري، اليوم الاربعاء، على انه سيتم رفع حظر التجوال خلال أسبوعين اذا استمر عدم تسجيل الاصابات بكورونا.

وقال الياسري في تصريح متلفز، تابعته "الغد برس"، اننا "سنرفع حظر التجوال خلال اسبوعين اذا لم تسجل إصابات بكورونا".

واضاف ان "تخصيصات مجلس الوزراء للمواطنين قليلة ولاتناسب حجم الضرر"، مطالبا وزير المالية "باطلاق الاموال المجمدة من واردات النجف".

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