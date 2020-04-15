ضبط خرق نفطي واعتقال شخصين على اثره جنوب بغداد

2020/04/15 | 22:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلنت مديرية شرطة نفط الوسط ، اليوم الاربعاء، عن ضبط صمام مخترق لانبوب نفطي واعتقال شخصين على اثره جنوب بغداد .وذكرت المديرية في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “بعد ورود معلومات أستخباراتية تحركت قوة من فوج شرطة نفط الكرخ إلى مكان الخرق على أنبوب النفط الخام 18 عقدة وتحديدًا في […]

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