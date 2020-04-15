صحة الرصافة تعلن عن اصابات كورونا “بينهم معمر”

2020/04/15 | 22:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اشار بيان دائرة صحة الرصافة، اليوم الاربعاء، الى انخفاض اعداد الاصابة بوباء كورونا في مناطق جانب الرصافة في بغداد، لكنها أكدت بقاء الوباء في مدنينتي الصدر والزعفرانية وقال بيان للدائرة، ان الاصابة الاولى لرجل بعمر 90 سنة يسكن مدينة الصدر قطاع 16 راجع مستشفى الامام علي وبعد اجراء الفحوصات تبين اصابتهم بفيروس […]

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