فيروس كورونا: كيف يتعافى المريض بعد نقله إلى وحدة العناية المركزة؟

2020/04/15 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

يحتاج الكثير من المرضى المصابين بفيروس كورونا إلى تلقي العلاج في وحدة العناية المركزة داخل أحد ال...





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