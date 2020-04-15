سفير ايران في بغداد يهنئ العراقيين بانخفاض أعداد المصابين بكورونا

2020/04/15 | 22:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفیر الایراني في بغداد ايرج مسجدي إن الأخبار عن انخفاض اعداد المصابین الذين يعانون من فایروس کورونا في العراق وتعافي أولئك الذين اصیبوا بالفایر...

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