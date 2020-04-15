صحة الرصافة تنشر التوزيع الجغرافي للمصابين بفيروس كورونا

2020/04/15 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نشرت دائرة صحة الرصافة، الاربعاء، التوزيع الجغرافي للمصابين بفيروس كورونا.

وكانت دائر...





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