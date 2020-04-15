“مجلس سوريا الديمقراطية” يقيل منسقه الإعلامي في أوروبا

2020/04/15 | 22:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن #مجلس_سوريا_الديمقراطية، عن إقالة “إبراهيم إبراهيم” المنسق الإعلامي لـ “مسد” في #أوروبا، وذلك على خلفية تصريح مثير للجدل أدلى به “إبراهيم” خلال لقاء تلفزيوني بثته إحدى القنوات الفضائية.وكان مجلس سوريا الديمقراطية قد استبق قرار…

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