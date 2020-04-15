2020/04/15 | 22:52 - المصدر: العهد نيوز

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 29114 إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرفع إجمالي الإصابات إلى 613187 وتسجيل 2465 وفاة جديدة ليصبح المجموع 26959 وفاة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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