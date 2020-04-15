العراق يعلن عن تخفيض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف

2020/04/15 | 22:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم الأربعاء، إن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في مايو أيار لآسيا 3.35 دولار ليصبح بخصم 6.55 دولار للبرميل عن متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة مقارنة مع الشهر السابق.وقالت سومو في بيان أُرسل بالبريد الإلكتروني إنه تقرر تسعير خام البصرة الثقيل لآسيا في نفس الشهر بخصم 8.30 دولار للبرميل عن أسعار عمان/دبي المعروضة.وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في مايو أيار لأسواق أمريكا الشمالية والجنوبية عند مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت منقوصا منه 1.05 دولار للبرميل، دون تغير عن الشهر السابق، في حين زاد سعر خام كركوك للولايات المتحدة إلى خصم 0.10 دولار للبرميل عن أرجوس.وبالنسبة لأوروبا، ارتفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في مايو أيار 0.50 دولار إلى سعر برنت المؤرخ منقوصا منه 8.30 دولار للبرميل، واستقر سعر البيع الرسمي لخام كركوك في مايو أيار عند خصم 6.85 دولار.

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