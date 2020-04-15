الصحة العالمية تتجاهل قرار تعليق ترامب تمويلها: لا وقت لنضيّعه

2020/04/15 | 22:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/جنيفقال مدير منظمة الصحة العالمية الأربعاء ، انه "لا وقت نضيعه والشاغل الوحيد"، هو إنقاذ الأرواح من وباء كوفيد-19، وذلك بعد إعلان ترامب تعليق التمويل الأمريكي للمنظمة. وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس على حسابه في تويتر:" لا وقت نضيعه...الشاغل الوحيد لمنظمة الصحة العالمية مساعدة كل الشعوب لإنقاذ الأرواح ووضع حد لتفشي فيروس كورونا المستجد".ووسط الجدل مع الرئيس الأمريكي الذي يتهمه بالتقليل من شأن الوباء والتأخر في إطلاع العالم حول تفشيه، أعاد مدير عام المنظمة نشر تغريدات دعم من شخصيات سياسية وباحثين وأشخاص غير معروفين.

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