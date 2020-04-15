على متنها نعوش .. النقل تعلن وصول 293 عراقيا من الاردن

2020/04/15 | 22:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أعلنت وزارة النقل، اليوم الاربعاء، عن عودة 293 عراقياً من الاردن.وقالت الوزارة في بيان إن "293 عراقياً عادوا الى أرض الوطن بواقع رحلتين".واضافت: ان الرحلة الاولى "أعادت 159 مواطناً قادماً من عمان توزعو 156 في مطار أربيل و3 مسافرين الى مطار بغداد الدولي، ضمن الرحلة الاستثنائية الخاصة بأعادة العراقين العالقين في الاردن ".اما الرحلة الثانية فقد "وصل على متنها 134 مواطناً عراقياً على متنها ضمن الرحلة الاستثنائية الاولى المجدولة لهذا اليوم والخاصة بأعادة العراقيين العالقين في الهند ،واما الرحلة الاخرى لنفس القطاع (بغداد-دلهي -بغداد ) ستصل في ساعات الفجر الاولى ليوم الخميس".ولم توضح الوزارة مايتعلق بالنعوش المحمولة ضمن الرحلة .

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