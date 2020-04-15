صحة كربلاء: تماثل أربعة مصابين بكورونا للشفاء

2020/04/15 | 22:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء المقدسة، تماثل اربعة حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا للشفاء في المحافظة.

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