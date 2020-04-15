كورونا يصيب 668 من طاقم

2020/04/15 | 23:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية يوم الأربعاء إن الفحوص أثبتت إصابة 668 شخصا من أفراد طاقم مجموعة حاملة الطائرات شارل ديجول بفيروس كورونا.

وأضافت أن معظم المصابين على متن الحاملة ذاتها، وفق رويترز.

من جانبه، قال مدير عام هيئة الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون إن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في المستشفيات ودور رعاية المسنين بلغ 17167 يوم الأربعاء.

وكان عدد الوفيات يوم الثلاثاء 15529 حالة.

وأضاف سالومون أن عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة انخفض بواقع 273 حالة إلى 6457.



وهذا هو اليوم السابع على التوالي من الانخفاضات، مما يشير إلى أن إجراءات العزل العام، التي مددت يوم الاثنين إلى 11 مايو أيار، لها آثار إيجابية في احتواء المرض.

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