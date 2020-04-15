أمريكا.. وفيات كورونا تقترب من 30 ألفاً

2020/04/15 | 23:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أظهر إحصاء لرويترز أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا اقترب من 30 ألفا يوم الأربعاء وذلك بعد زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في اليوم السابق.

وسجلت الولايات المتحدة 2364 حالة وفاة يوم الثلاثاء وهو ما يفوق بكثير أعلى عدد وفيات يومي سجل سابقا في 10 أبريل نيسان وبلغ 2069.

وبلغت الوفيات في الولايات المتحدة يوم الأربعاء 29751 بزيادة 1305 مع عدم إعلان الكثير من الولايات وفياتها بعد.



وتجاوزت حالات الإصابة بأنحاء البلاد 615 ألفا وفي العالم مليوني حالة.

ورغم ارتفاع الوفيات فإن هناك إشارات خافتة في بعض الأجزاء من البلاد على أن التفشي بدأ في الانحسار.

وقال مسؤول أمريكي كبير بقطاع الصحة يوم الأربعاء إن حكام نحو 20 ولاية بها أعداد قليلة من حالات فيروس كورونا المستجد يعتقدون أنهم قد يكونوا مستعدين للبدء في إجراءات إعادة تشغيل الأعمال خلال الموعد الذي يستهدفه الرئيس دونالد ترامب في الأول من مايو أيار.

ومن بين الولايات الخمسين سجلت 17 ولاية إصابات بالفيروس أقل من 100 حالة يوم الثلاثاء.

وقال حكام الولايات الأشد تضررا وهي نيويورك وكاليفورنيا ولويزيانا ونيوجيرزي وماساتشوستس وميشيجان إن هناك حاجة لإجراء المزيد من الفحوص الواسعة قبل بدء إنهاء إجراءات العزل العام الأمريكية بسبب فيروس كورونا التي أبعدت الملايين عن العمل نتيجة إغلاق المطاعم والأعمال التجارية والمدارس.

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