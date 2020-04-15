صحة كربلاء تعلن شفاء 4 مصابين من فيروس كورونا

2020/04/15 | 23:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، اليوم الاربعاء، تماثل اربعة حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا للشفاء في المحافظة.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم شفاء ( 4 ) حالات جديدة لمُصابين بفيروس كُورونا المُستَجد في المُحافظة"، مبينة ان "حالات الشفاء ارتفعت في المحافظة إلى ( 68) حالة".

واضافت، ان "المُتبقين في ردهة الحُميات ( الحياة ) في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية ، ( 10 ) حالات فقط ".

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