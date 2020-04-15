قانوني يكشف لـ”العهد نيوز” عن الجهة المختصة بمراقبة قانون العفو الخاص ومن يحق له التفتيش

2020/04/15 | 23:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير في الشان القانوني علي التميمي، عن الجهة المختصة بمراقبة قانون العفو الخاص الذي صدر قبل ايام.وقال التميمي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاربعاء، ان “الاصل هو ان المرسوم الجمهوري بالعفو الخاص لا يصدر إلا بناءا على توصية من رئيس مجلس الوزراء والذي بدوره فاتح وزارة العدل لغرض تزويده باسماء المشمولين بالعفو الخاص […]

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